Grosses perturbations sur les aéroports de Londres

De la neige est prévue toute la nuit jusqu' à 12h00 le lundi 11 décembre. Nous conseillons à tous les passagers de vérifier les informations relatives au trafic et aux déplacements avant le départ et de prévoir un délai supplémentaire pour se rendre à l'aéroport. Là encore, les passagers devraient vérifier auprès de leur compagnie aérienne le statut de leur vol, car des retards et des annulations sont possibles

Certains vols à Heathrow seront perturbés lundi en raison de la position de l'équipage et de l'avion après la météo d'hier. Comme toujours, nous conseillons aux passagers de vérifier leur statut de vol auprès de leur compagnie aérienne avant de venir à l'aéroport. Si le statut de leur vol est annulé, nous demandons aux passagers de ne pas se rendre à l'aéroport et de se tenir informés via le site Web de leur compagnie aérienne

Les voyageurs d'affaires doivent impérativement vérifier leur vol ce lundi matin avant de se rendre à l'aéroport car l'aéroport de Luton prévient : "". Pour connaître l'état de votre vol, veuillez vérifier auprès de votre compagnie aérienne. Vous trouverez la liste des coordonnées des compagnies aériennes ici Sur son site, l'aéroport d'Heathrow - le trafic le plus important d'Europe - explique que "Pas d'info sur le site de Londres Stansted mais les vols d'hier soir, le Ryanair en direction de Toulouse notamment, ont été annulés, provoquant le chaos sur la plate-forme; il faudra certainement du temps ce lundi pour la remise en place des appareils et des équipages, si même l'aéroport rouvre.