Groupe ADP : le chiffre d'affaires s'envole en 2018

Le groupe ADP a vu son chiffre d'affaires consolidé s’envoler en 2018. Il a atteint 4,478 milliards, soit une progression de 23,8%. L'entreprise explique que cette performance est portée "la croissance des activités aéronautiques à Paris et l'intégration globale de TAV Airports depuis 2017 et d'Airport International Group (AIG) depuis avril 2018 (+4,6% à 3 137 millions d'euros hors effet de ces intégrations globales)".



De plus, son EBITDA s'est établi à 1,961 milliard d'euros. Cela représente une hausse de 393 millions d'euros (+25,1%). Elle s'explique grâce à "l'intégration globale de TAV Airports et d'AIG, au dynamisme du trafic et à la maîtrise des charges courantes (+5,6%, à 1 359 millions d'euros hors intégration globale de TAV Airports et d'AIG)".



La holding affiche par ailleurs un bénéfice net en progression de 6,9% à 610 millions d'euros



Les prévisions d'ADP

Le groupe ADP table sur une croissance du trafic de Paris Aéroport comprise entre 2% et 2,5% en 2019. Toutefois, il prévient que l'activité de son entreprise TAV Airport va fortement chuter cette année. Il prévoit, en effet, une "baisse du trafic comprise entre -38% et -42% par rapport à 2018 hors Istanbul Atatürk en 2019" . En raison de la fermeture de l’aéroport d’Istanbul Atatürk, l'EBITDA devrait afficher un repli de 8 à 13%.



L'EBITDA consolidé retraité de la contribution de la plate-forme turque en 2018 (pro forma) et en 2019 devrait par contre présenter une hausse comprise entre +1% et +5% par rapport à 2018.



La holding a également revu ses objectifs 2020. Elle prévoit désormais une croissance du trafic global comprise entre +2,8% et +3,2% 2016-2020, contre +2,5% précédemment.



Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris - Groupe ADP a ajouté "Le trafic du Groupe ADP a progressé de 7,6% en 2018 pour atteindre 281,4 millions de passagers propulsant le groupe au rang de numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire en nombre de passagers. Les résultats 2018 sont excellents sur l'ensemble des activités" .