Guide Michelin 2019, les nouvelles bonnes adresses pour vos déjeuners d’affaires

"Au Mirazur, chaque menu délivre des surprises époustouflantes qui font jouer les textures et se rencontrer des saveurs audacieuses au détour d’assiettes graphiques et colorées".

"Après un «cooking out» qui l’a poussé à repenser en profondeur sa cuisine, le chef signe des assiettes d’exception, sobres, épurées mais toujours très élégantes et qui expriment la quintessence des légumes et des herbes de son propre jardin ainsi que des poissons pêchés dans les trois grands lacs savoyards : ceux d’Annecy, du Bourget et Léman"

La sélection du guide Michelin France 2019 propose 632 tables étoilées. Ce millésime 2019 s’est ainsi enrichi de 75 nouveaux établissements une, deux ou trois étoiles. Il s'agit d'un nouveau record pour le célèbre guide dont c'est la 110e édition.Dans le détail, il réunit 2116 hôtels et maisons d’hôtes ainsi que 3688 restaurants parmi lesquels 632 restaurants étoilés dont :- 520 adresses une étoile, dont 68 nouvelles- 85 tables deux étoiles, dont 5 nouvelles- 27 restaurants trois étoiles, dont 2 nouveaux- 604 restaurants Bib Gourmand dont 67 nouveaux- 2452 établissements distingués d’une Assiette MichelinNiché aux pieds des montagnes qui protègent la ville de Menton,sous la houlette du chef Mauro Colagreco, obtient trois étoiles dans la sélection 2019 du guide Michelin. Face à la mer Méditerranée, le cuisinier propose à ses clients des assiettes suivant le cycle des saisons en magnifiant avec délicatesse et subtilité les produits de la mer et de la montagne, ainsi que les fruits et légumes cultivés dans son potager. Le Guide ajouteLeobtient également cette année la plus haute distinction du guide. Dans cet établissement unique situé à Annecy-le-Vieux, le chef Laurent Petit et ses équipes imaginent une cuisine végétale et lacustre qui met en avant les meilleurs produits du terroir annécien. Le Guide Michelin expliqueLe guide Michelin 2019 sera disponible dans les points de vente à partir du vendredi 25 janvier 2019 au prix de 24,90 euros. La sélection est accessible et les restaurants réservables sur les supports web et mobile ainsi que sur www.restaurant.michelin.com