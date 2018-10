HCorpo héberge Alten à l'international

Déployée depuis 4 ans pour Alten en France, la plateforme de distribution hôtelière HCorpo devient désormais le fournisseur à l'international du leader européen de l’ingénierie et du conseil en technologies (30 000 salariés, dont 27 000 ingénieurs).



Le choix de l'extension a été fait par Alten après le constat d'un excellent taux d'adoption en France et dans le cadre d’une démarche globale de centralisation des outils de déplacement menée au sein de toutes ses filiales basées à l’étranger (Europe, Amérique du Nord, Chine, Inde, Afrique et Moyen-Orient). Alten Gmbh est la première filiale déjà équipée.