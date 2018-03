HCorpo s'implante outre-Manche

Basée à Londres, Juliette Thorpe a pour mission de développer les ventes indirectes via les différents partenariats scellés avec les TMC, les SBT, les moyens de paiement, les plateformes de risk management, les solutions expense, etc.



Ce recrutement s’inscrit dans la continuité de l’internationalisation de l’enseigne, amorcée dès 2016 avec le déploiement de HCorpo en Europe et la signature de comptes globaux.



Juliette Thorpe bénéficie d’une solide expertise dans le secteur du business travel et d'une grande connaissance des TMC, de leurs attentes et de leurs principaux enjeux.



Après une première expérience de consultante chez Cap Gemini, Juliette Thorpe rejoint Egencia où elle occupe pendant sept ans des fonctions managériales, d’abord en tant qu’Account Management Director France, puis comme Project Director European Development, en charge notamment des partenaires. Forte de cette expérience BtoB, Juliette Thorpe intègre Amex GBT, à Londres, en 2016, en tant que Head of Content and Distribution Strategy EMEA, poste qu’elle occupe jusqu’à sa nomination au sein des équipes HCorpo début 2018.



HCorpo a également confié à sa nouvelle Director Business Development Indirect Sales la liberté de recruter une équipe afin de l’accompagner dans ses nouvelles fonctions.



Juliette Thorpe est diplômée d’un MBA de Canterbury Business School Kent University, UK, obtenu en 1998.