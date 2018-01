HRS Price Radar : des prix plutôt stables en France en 2017

Entre 2016 et 2017, les tarifs ont augmenté de 1,9% en France. La plupart des 12 villes étudiées dans l'étude Hotel Price Radar affichent des baisses, à l'exception de 5 villes. La plus grande augmentation a été enregistrée à Montpellier, où il fallait débourser en moyenne 130€ par nuit, ce qui représente une hausse de 39,8% par rapport à l’année précédente. La ville prend donc la seconde place dans le top des villes les plus chères, après Paris (prix par nuit de 136€ - +3%). A contrario, Marseille a vu le tarif de ses nuitées diminuer de 17,2% à 77€.



Europe: +5% en moyenne

Globalement, l’augmentation est générale pour 18 villes (sur 21 présentes dans le top européen). L'intérêt pour Londres ne semble pas diminuer : avec 177 euros (+2,9%), La capitale britannique partage alors la première marche du podium des tarifs hôtelier avec Zurich (+1,7%, 177€). C’est à Prague, que les tarifs des hôtels ont le plus grimpé : avec 12%. Le prix moyen d’une nuitée est passé 75€ à 84€.



Les villes de Moscou (+10,3%, 96 euros) et de Madrid (+10,1%, 109 euros) ont également connu une croissance à deux chiffres durant l’année 2017. La Métropole européenne la moins chère reste Istanbul à 78 euros, mais par rapport à 2016, elle a connu une croissance de 4,0%.



La ville d’Oslo a vu pour sa part ses prix diminuer de 2,9% par rapport à l’année précédente. A noter qu’en 2015, les prix avaient grimpé de 44,1%. La situation semble donc se stabiliser sur le marché norvégien.



Monde : Toronto enregistre la plus forte augmentation

Les hausses sont une fois de plus généralisées dans le monde. 11 villes (contre 8 baisses) ont enregistré des augmentations des prix de leurs nuitées. Pour la seconde fois, New York se situe encore en tête de liste et reste la ville la plus chère avec un prix moyen de 250 euros par nuit d'hôtel (soit +4,2% par rapport 2016). A la deuxième place, Washington suit avec 230€ (+5,5%). La plus forte augmentation des prix a été observée à Toronto : +30,6% soit 158€ par nuit.



HRS explique : " La raison pourrait être la célébration du 150eme anniversaire de l'indépendance du Canada, qui a eu lieu à Toronto tout au long de l'année. Selon un communiqué de presse de Destination Canada, plus de 320 000 Allemands se sont rendus au Canada au troisième trimestre seulement. Cela correspond à une augmentation de plus de 5% par rapport à l'année précédente ".



Les villes asiatiques ont quant à elles subi de fortes baisses de prix. Séoul a vu ses tarifs chuter de 25% (125€), Tokyo de 5,8% (nuitée à 180€) et Singapour de 6,4% (nuitée à 160€). Malgré une légère baisse, ces deux dernières font toujours parties du top des villes les plus chères au monde