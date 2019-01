HRS lance une solution de sourcing pour le MICE

La nouvelle solution dédiée au segment Meetings and Groups s'intègre à l'outil initial end to end de HRS. Marco D’Ilario, Vice-President Sourcing Solutions chez HRS explique "Du sourcing, à l’achat en passant par le paiement et sur tous les marchés mondiaux, HRS peut désormais devenir le partenaire contractuel unique d’une entreprise" . Il ajoute ensuite "Nous pouvons réaliser un programme annuel, donner la priorité aux tarifs négociés dans un processus de recherche et de réservation, automatiser des objectifs de conformité et fournir rapidement une procédure de réservation".



Les objectifs de ce produit est de réaliser des économies sur les espaces de réunion, les nuitées, les coûts de restauration et de boissons grâce à des partenariats. Par ailleurs, avec les conditions contractuelles pré-approuvées de la nouvelle solution, les organisateurs n'ont plus besoin d'attendre que les équipes achats examinent le contrat avant d'assigner la réunion. Ce sont ces délais qui peuvent parfois rallonger et complexifier l’organisation des manifestations.



Au-delà du sourcing, HRS dispose d'une plate-forme de recherche et de réservation automatisée et simplifiée qui répond aux objectifs de l'entreprise et donne la priorité aux programmes négociés. Ainsi, les organisateurs peuvent s’assurer qu’ils ne paieront pas plus que les tarifs convenus. Le service permet également aux clients d’établir des contrats pré-approuvés immédiatement après leur accord. Les planificateurs réservent des tarifs négociés avec une exactitude de 100% dans les clauses d'annulation, de dépôt et de paiement.