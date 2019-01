HRS s’est installé à La Défense

HRS a débuté l'année 2019 avec un déménagement. Le spécialiste des solutions de gestion hôtelière a quitté ses anciens locaux de Levallois pour emménager dans la Tour Initiale du quartier de La Défense le 2 janvier.



A cette occasion, 1000m² ont été rénovés afin d’offrir un environnement de travail confortable et lumineux à l’équipe française. Le nouvel espace propose également une zone de co-working et un grand d’espace de vie pour se réunir et partager des moments conviviaux.



HRS occupera le quatrième étage de la Tour Initiale, à l’adresse suivante: 1, Terrasse Bellini – Tour Initiale, 92800 Puteaux.



Le groupe poursuit son expansion et ouvre cette semaine également un nouveau bureau à Amsterdam. Il permettra d’accueillir clients et hôtels partenaires d’HRS dans le Benelux.