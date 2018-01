HRS veut aider à simplifier les déplacements pros

"Il est ainsi important de se poser les bonnes questions"

"Quelques règles d’or doivent être suivies lorsqu’une entreprise souhaite aller au bout du projet. Aussi, chez HRS nous sommes convaincus qu’en qualité d’expert du marché hôtelier, nous nous devons d’être présents aux côtés des entreprises, en les conseillant et en les accompagnant sur ce sujet".

Simplifier les déplacements professionnels et leur organisation est l'une des grandes préoccupations des entreprises. Toutefois, cet exercice n’est pas toujours facile à mettre en place. Pour aider les sociétés à atteindre cet objectif, HRS a réalisé un livre blanc en s'inspirant entre autres des interventions des acheteurs, travel managers ou encore experts lors du CTF de Paris du 21 novembre dernier.Lors des tables rondes, les échanges sur la simplification se sont concentrés sur deux sujets majeurs: l’externalisation et la technologie. Ces deux éléments sont ainsi au cœur de ce livre blanc.Un projet de simplification peut alors devenir un vecteur de productivité et d’économie., souligne John Baird-Smith, Managing Director d’HRS France. Il ne faut surtout pas négliger toute la phase de change management et de communication interne.Au-delà de l’externalisation, la technologie reste un des éléments prédominant dans un tel projet. Toutefois, les experts assurent que si elle contribue à la simplification, elle n’a donc pas pour vocation de remplacer l’humain.Pour pouvoir télécharger le livre blanc, il faut se rendre sur cette page