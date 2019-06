HSBC va louer un immense espace de coworking auprès de WeWork

WeWork et HSBC signent un bail pour des locations d’espaces de coworking en plein cœur de Londres. Situé à Southbank Place, à proximité de la gare de Waterloo, l’espace sera composé de 1 135 postes de travail. L’objectif pour WeWork : confirmer son positionnement sur le marché des grands comptes. Cette nouvelle infrastructure devient par ailleurs le plus grand espace de coworking d’Europe… voire du monde. Pour la banque, ce contrat lui permet de signer un bail « court » et de mieux appréhender les effets du futur Brexit.