Hainan Airlines améliore la literie de sa classe affaires

Hainan Airlines donne à sa literie de classe affaires une mise à niveau significative avec une nouvelle gamme de produits de la marque hôtelière Sofitel en cours de déploiement sur les vols internationaux long-courriers de la compagnie.



Les nouveaux produits font partie de la collection Sofitel MyBed de l'hôtel et comprennent un coussin, des oreillers, une couette, un duvet, un drap de lit, un sur-matelas de plumes et une couverture.



La collection se déploie sur des vols long-courriers " sélectionnés " vers des destinations outre-mer, notamment les vols Hainan Airlines au départ de Beijing, Haikou, Changsha, Shenzhen, Guangzhou, Xi'an, Shanghai, Tianjin, Chengdu et Chongqing.