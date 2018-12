Hainan Airlines inaugure sa ligne directe Chongqing-Paris

Le vol aller part de Chongqing à 1h30 du matin (heure de Pékin) et arrive à Paris à 6h20 (heure locale) tous les mercredis et samedis. Le vol retour part de Paris à 13h et arrive à Chongqing à 6h30.La durée du vol est comprise entre 10 heures et 30 minutes et 12 heures.Ce nouvel itinéraire est le premier vol direct reliant les deux villes.Hainan Airlines avait également fait part, dernièrement, de son intention de relier Paris à Shenzhen à partir de fin décembre.