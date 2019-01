Hainan Airlines inaugure une nouvelle liaison vers Dublin

Cette liaison bi-hebdomadaire, décollera chaque lundi et vendredi. Le premier vol quittera Shenzhen à 1h30 et arrivera à Dublin à 7h00, heure locale. Le second partira de la capitale irlandaise à 9h00 et arrivera en Chine à 5h30 le lendemain.



Bonne nouvelle pour les voyageurs d'affaires, l'avion déployé sur cette ligne sera le Boeing 787-9 Dreamliner. Ces avions ultra récents offrent une configuration en classe affaires 1-2-1. Les sièges sont inclinables à 180° pour se transformer en lit et chaque passager aura un accès aux allées.



Les billets sont désormais mis en vente à partir de 2 417 dollars.