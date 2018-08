Hainan Airlines lance un service Shenzhen-Zurich

Hainan Airlines a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne entre Shenzhen et Zurich. Il s'agit du premier vol sans escale reliant la région chinoise de Guangzhou-Shenzhen à la Suisse et du 7e vol intercontinental de la compagnie au départ de Shenzhen.



La compagnie chinoise exploitera un Boeing 787 Dreamliner sur la nouvelle ligne avec deux vols aller-retour par semaine.



Le vol HU741 de Hainan Airlines, le premier vol du nouveau service Shenzhen-Zurich de la compagnie, a décollé de l'aéroport international de Shenzhen Bao'an à 1h20 , heure de Pékin ce lundi, et a atterri avec succès à l'aéroport de Zurich le même jour, à 7h55, heure locale.



Le porte-parole de Hainan Airlines a déclaré : "L e service sans escale Shenzhen-Zurich apportera plus de commodité aux passagers voyageant pour affaires et renforcera les possibilités de collaboration entre les entreprises des pays européens et de la Chine. "