Hainan Airlines ouvre un vol entre Vienne et Shenzhen

La nouvelle liaison sera assurée, deux fois par semaine, en Boeing 787 Dreamliner. La compagnie aérienne chinoise, qui exploitera pour la première fois des vols entre la Chine et l'Autriche, complète ainsi son offre européenne en plus de Bruxelles et de Madrid.



Pour Julian Jäger, CEO de l'aéroport de Vienne, cette arrivée conforte l’offre internationale de l’aéroport, largement dominée par la présence d’Austrian Airlines et de préciser : " les voyageurs disposent désormais d'un total de 17 destinations vers l’Asie au départ de Vienne. La Chine est un marché en pleine croissance pour l'aéroport de Vienne ".