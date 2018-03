Hainan Airlines relie Bruxelles à Shenzhen

Hainan Airlines a ouvert sa liaison directe entre Brussels Airport et Shenzhen Boa’an International. Le vol a été inauguré le 20 mars 2018 par Xing Qu, ambassadeur de Chine en Belgique, Olivier Yang, Country Manager de Hainan Airlines et Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company.



Après Pékin depuis 2006 et Shanghai Pudong depuis octobre 2017, Shenzhen est la troisième liaison directe de la compagnie chinoise au départ de l'aéroport belge. Elle assurera 10 vols par semaine entre la Chine et Brussels Airport à partir de l’été, dont cinq vers Pékin et trois vers Shanghai. Deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, le transporteur effectuera un vol vers Shenzhen à bord d’un Boeing 787-8 Dreamliner.