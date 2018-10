Hainan Airlines veut relancer sa liaison Haikou-Singapour

Hainan Airlines veut reprendre ses vols Haikou – Singapour, stoppés en juin 2015. La compagnie proposera aux voyageurs d'affaires 3 fréquences par semaine entre son hub et la cité-État à compter du 30 novembre 2018.



Elle prévoit d'assurer un départ de la capitale de la province de Hainan à 17h40 les mercredi, vendredi et dimanche (arrivée 21h00) et un décollage de Singapour à 22h00 (arrivée 1h40 le lendemain).



Les réservations ne sont pas encore ouvertes pour le moment.