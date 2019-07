Haïti : barrages sur les routes, le Quai d’Orsay appelle à la prudence

La situation en Haïti est actuellement "instable et tendue" résume le Quai d’Orsay dans ses « Conseils aux voyageurs ». Pour rappel, le pays insulaire est depuis décembre 2018 touché par de nombreuses manifestations liées à l’affaire PetroCaribe, un scandale de corruption qui implique le Président Jovenel Moïse. Le Ministère des Affaires étrangères français indique la présence de nombreux barrages sur les routes, et notamment sur celle menant à l’aéroport principal et recommande d’"être prudent" et d'"éviter ou limiter les déplacements". Ces recommandations s’adressent notamment aux travailleurs humanitaires, nombreux dans ce qui demeure l’un des pays les plus pauvres au monde. Le Quai d’Orsay précise qu’il est nécessaire de s’informer sur l’état des routes avant tout déplacement et de ne surtout forcer aucun barrage. "Une recrudescence de l’activité des gangs" est également constatée sur l’île. Enfin, le Quai d’Orsay indique qu’il est préférable d’éviter les quartiers de Cité Soleil, Martissant et La Saline à Port-au-Prince.