Hambourg: l'aéroport en grève ce lundi

" La grève doit commencer à 3 heures du matin ", a déclaré une porte-parole du syndicat Verdi, dimanche soir. De son côté, l'aéroport a dit s'attendre à des retards et annulations de vols en raison de l'arrêt de travail, qui touchera la maintenance des avions, le traitement des bagages et les services de bus.



Cette grève " d'avertissement " intervient alors que les négociations autour d'une augmentation salariale avec la direction stagnent. Verdi réclame 275 euros supplémentaires par mois pour quelque 1.000 travailleurs des services au sol. Il y a deux semaines, ce sont les agents de la sécurité qui avaient débrayé, causant d'importantes perturbations.



L'aéroport d'Hambourg conseille aux voyageurs d'arriver plus tôt que prévu et de ne voyager qu'avec un bagage à main, si possible.