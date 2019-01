Hampton by Hilton a atterri à l'aéroport de Francfort

Hampton by Hilton Frankfurt Airport s'est installé dans le nouveau quartier d'affaires de l'aéroport allemand : Gateway Gardens. L’établissement est relié directement aux Terminaux 1 et 2 de l'installation par un service de navettes.L'établissement propose 196 chambres. D'un design moderne, elles sont équipées du wifi gratuit, d'une télé écran plat de 40 pouces et d'une cafetière. Par ailleurs, les voyageurs d'affaires auront à leur disposition un espace de travail ergonomique.Les hôtes pourront également profiter d'un restaurant ou encore d'une salle de sport pendant leur séjour.Thea Rasche Straße 6,60549, FrancfortAllemagneTel : +49-69-95929290Fax : +49-69-95929299