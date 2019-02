Hampton by Hilton accueille les voyageurs d'affaires à Clichy

L'hôtel Hampton by Hilton Paris Clichy offre aux voyageurs d'affaires un accès facile au Palais des Congrès Porte Maillot.L'établissement dispose de 156 chambres modernes. Elles proposent une literie confortable, un espace de travail dédié, une TV LCD 40 pouces ainsi que le nécessaire pour se faire un café ou un thé.Les clients peuvent aussi profiter du wifi gratuit dans tout le complexe, d’une salle de sport et d'un petit-déjeuner chaud et gratuit. L'hôtel abrite également un centre d'affaires offrant un large éventail de services et d'installations, dont l'impression gratuite.7, Boulevard du Général Leclerc,Clichy, 92110,FranceTel: +33-185011140