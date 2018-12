Hausse des bénéfices pour le transport aérien en 2019

" Nous nous attendions à ce que la hausse des coûts affaiblisse la rentabilité en 2019, mais la chute brutale des prix du pétrole et les solides projections de croissance du PIB ont servi de tampon ", a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général de l'Iata. La hausse des prix du pétrole au premier semestre de 2018 a comprimé les marges bénéficiaires de nombreuses compagnies aériennes, mais elles sont passées de plus de 80 dollars le baril à environ 62 dollars le baril au cours de l'été.



La croissance du PIB mondial devrait augmenter de 3,1 % l'an prochain, soit un peu moins que les 3,2 % prévus pour 2018, mais suffisamment solide pour alimenter la demande de passagers, a indiqué Iata dans ses perspectives annuelles publiées jeudi.



Le trafic passager augmentera de 6% en 2019, dépassant l'augmentation prévue de la capacité de 5.8%, ce qui permettra d'augmenter les coefficients de remplissage et de soutenir une augmentation de 1.4% des rendements, ajoute le rapport. Les recettes des passagers devraient atteindre 606 milliards de dollars, contre 564 milliards de dollars en 2018.



" Nous sommes prudemment optimistes quant à la poursuite de la création de valeur solide pour les investisseurs pendant encore au moins un an, mais il existe des risques à la baisse en raison de la volatilité persistante de l'environnement économique et politique ", a déclaré M. Juniac. Si la croissance des bénéfices se poursuit, 2019 sera la dixième année de bénéfices et la cinquième année consécutive au cours de laquelle les compagnies aériennes offriront un rendement supérieur au coût du capital de l'industrie.



Les transporteurs nord-américains afficheront la meilleure performance financière en 2019 avec un bénéfice net combiné de 16,6 milliards de dollars, contre 14,7 milliards de dollars en 2018, selon le rapport. Les marges bénéficiaires sont en hausse cette année, les faibles niveaux de couverture du carburant permettant un impact positif immédiat de la baisse des coûts du carburant, favorisée par des taux de remplissage élevés (taux d'occupation d'un avion).



Les transporteurs du Moyen-Orient feront état d'un bénéfice net combiné de 800 millions de dollars en 2019, en hausse de 30% par rapport aux 600 millions de dollars de cette année.