Hawaiian Airlines augmente ses tarifs bagages de 5 $, se rapprochant un peu plus des prix pratiqués par d'autres compagnies américaines telles que United et Delta Air Lines. En revanche pour les passagers souhaitant rejoindre l'île voisine la grille tarifaire reste inchangée.



En parallèle, les clients qui réservent un vol en Amérique du Nord directement via la compagnie et titulaires de la carte Hawaiian Airlines World Elite Mastercard continueront d'avoir leur 1er bagage enregistré gratuit.