La compagnie aérienne américaine propose des repas végans à bord de tous ses vols internationaux, à l'exception de Tahiti et Tutuila. Cette nouvelle offre de restauration doit être demandée au moins deux jours à l'avance. Les plats servis varient en fonction de la disponibilité des ingrédients et comprennent des plats tels que des pâtes de blé entier avec champignons sautés, une ratatouille de poireaux avec sauce tomate, légumes grillés et des fruits frais.