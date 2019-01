Heathrow T3 : dépose-bagages en libre-service pour Virgin Atlantic et Delta

Les deux compagnies partenaires, Delta Air Lines et Virgin Atlantic, ouvrent 18 comptoirs libre-service au terminal 3 de l'aéroport de Londres Heathrow.



Le libre-service sera disponible pour tous les passagers des compagnies aériennes à destination des États-Unis et devrait permettre de déposer les bagages en moins de deux minutes.



Les clients doivent d'abord s'enregistrer par le biais d'un canal libre-service. Ils scannent ensuite leur carte d'embarquement mobile ou imprimée, placent leur sac sur le tapis roulant, impriment et attachent leur propre étiquette de sac et l'envoient au chargement.



Les sacs sont ensuite acceptés dans le système et contrôlés comme d'habitude.