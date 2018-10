Heathrow a le parking d'aéroport le plus cher du monde

Heathrow, Gatwick et Stansted, les trois aéroports londoniens, abritent les parkings d'aéroport parmi les plus chers au monde, selon un rapport de la société britannique MyVoucherCodes Le stationnement d'une semaine à Gatwick coûte environ 164 euros, tandis qu'une place de stationnement à Stansted coûte environ 185 euros, selon le rapport. Abu Dhabi, Zurich, Oslo, Boston, Singapour, San Francisco et Bruxelles figurent parmi les autres villes ayant des parkings aéroportuaires coûteux.Les villes où le stationnement est le moins cher sont Chongqing, Wuhan et Shanghai (Chine), Sao Paolo (Brésil), Bangalore (Inde), Manille (Philippines), Houston et Séoul.L'enquête a porté sur le coût du stationnement d'une voiture pendant une semaine dans 100 aéroports du monde entier.Le stationnement dans les aéroports les plus chers coûte environ huit fois plus cher que dans les parkings aéroportuaires les moins chers.Selon le rapport, le coût moyen d'une semaine de stationnement dans les aéroports du monde entier s'élève à environ 82 euros. L'information sur les coûts ne tient pas compte de possibles rabais pour les pré-réservations.