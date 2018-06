Heathrow aura bien une 3ème piste !

Malgré les oppositions et condamnations, principalement pour des raisons de pollution sonore et environnementale, le gouvernement britannique a donné son feu vert définitif à l’expansion du principal aéroport londonien. Le ministre des transports Chris Grayling qui est intervenu devant les députés, a évoqué " l’intérêt national " et affirmé que cette création permettra de créer " des dizaines de milliers d’emplois locaux et stimulera notre économie ". Les-dits députés seront appelés à voter sur ce projet dans les prochains jours et pour le ministre, " Le temps est venu d’agir " après " un demi-siècle de discussions ".



Il reste que le débat devrait être agité, plusieurs ministres conservateurs (le parti au pouvoir) ont fait savoir qu'ils ne voteraient pas ou s'abstiendraient, en particulier le ministre des affaires étrangères et ancien maire de Londres Boris Johnson.



Avec 75 millions de passagers par an, l'aéroport d'Heathrow est réputé pour ses embouteillages car il est aujourd'hui à quasi saturation et victime de sa fréquentation. Gatwick est à 85% de sa capacité et les 3 autres aéroports (Stansted, City Airport, Luton) n'ont plus guère de slots disponibles. Il va donc falloir être patient car même si la 3ème piste est bel et bien votée, il faudra encore un certain temps pour sa réalisation.