Heathrow modernise son réseau de communication

L'aéroport de Londres Heathrow vient de signer un accord avec l'entreprise informatique SITA pour moderniser son vaste réseau de communication. Au cours des 16 prochains mois, SITA introduira des technologies d'automatisation et d'auto-diagnostic capables d'identifier et de résoudre les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent.



La tour de l'aéroport d'Heathrow prend en charge tous les aspects de l'infrastructure réseau, téléphonique et radio de l'aéroport et assure la sécurité des communications. Ce réseau comprend plus de 12 000 téléphones, 150 000 connexions LAN, 1 900 radios et plus de 3 500 points d'accès WLAN sur l’ensemble de l'aéroport.



SITA qui est le maître d'oeuvre de ce chantier de modernisation a été fondée par 11 compagnies aériennes en 1949 afin de former un réseau de partage de données bien avant que les systèmes Internet puissent faire le travail. Aujourd'hui, elle fournit une assistance informatique aux compagnies aériennes et aux aéroports du monde entier.