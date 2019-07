Hello Paris exploitera la ligne du CDG Express

La ligne qui reliera l'aéroport Charles de Gaulle au centre de Paris en 20 minutes, sera exploitée par la société Hello Paris.



Retenu en novembre 2018, le groupement constitué de Keolis et de RATP Dev remporte le contrat contre son concurrent Transdev. «Le contrat portera sur une durée de 21 ans, c'est-à-dire 15 ans d'exploitation effective en plus de la durée prévue pour assurer la mise en service du CDG Express programmée pour fin 2025», a déclaré le gouvernement à travers un communiqué.