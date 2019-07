Hertz, Dollar et Thrifty acceptent désormais les paiements par carte de débit en Europe

Les locations payables par cartes de débit sont disponibles chez Hertz, Dollar et Thrifty en Belgique, République tchèque, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Slovaquie, Espagne continentale et Royaume-Uni.



La politique simplifiée " Payez à votre façon " a été introduite alors que de récentes recherches Mastercard montrent que les gens utilisent de plus en plus leur carte de débit. En 2016, plus de 70 % de toutes les transactions de paiement par carte en Europe ont été effectuées avec des cartes de débit, et d'autres études montrent que 50 % des personnes ne disposent que des cartes de débit.



Les clients qui utiliser cette possibilité doivent être en possession d'une carte de débit Mastercard ou d'autres cartes de débit reconnues, et devront effectuer les mêmes contrôles d'identité et de permis de conduire avant de louer le véhicule. Un dépôt préautorisé pour le véhicule sera retenu sur le compte du client et débloqué (moins les frais dus) une fois le véhicule rendu.