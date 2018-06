Hertz Italy propose des Maserati

Hertz Italie agrandit sa "Selezione Italia" (Collection Italie) avec des modèles très prisés de la marque Maserati. Fière de son origine 100% italienne, la Selezione Italia accueille désormais la Maserati Quattroporte, la Maserati Ghibli et la Maserati Levante. Il faut évidemment que la politique voyages le permette, mais les véhicules sont disponibles dans certaines agences Hertz à Rome, Milan, Venise, Florence et Olbia pendant un an. Par ailleurs, grâce un accord passé avec Maserati, seuls les clients Hertz auront l’opportunité de louer un de ces véhicules iconiques au cours du mois de juin. Les clients bénéficieront d’un service d’accueil personnalisé haut de gamme.