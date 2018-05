Hertz atterrit à l'aéroport de Cannes

Hertz France a ouvert une 6ème agence dans la région Cannoise : le nouveau comptoir est situé dans l’Aéroport de Cannes Mandelieu, au 245 avenue Francis Toner.



L'agence propose les services de location de véhicules de tourisme et utilitaires, de location de véhicules Prestige ainsi que les services de livraison et de reprises.



L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 09h-12h / 14h-18h. Le dimanche de 09h à 12h.