Hertz lance la location avec contrôle biométrique

Hertz et Clear ont lancé leurs scans biométriques cette semaine à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Il sera déployé dans 40 autres sites américains Hertz l'an prochain, dont l'aéroport John F. Kennedy de New York, l'aéroport international de San Francisco et l'aéroport international de Los Angeles.



Les membres du programme de fidélisation Hertz Gold Plus Rewards ayant accès à Clear pourront contourner le comptoir, prendre leur voiture et se rendre à la porte de sortie. Là, les pods Clear équipés de caméras et d'écrans tactiles peuvent lire leur visage ou leurs empreintes digitales. S'ils correspondent aux données de réservation de Hertz, le portail s'ouvrira. Hertz aura au moins une voie réservée aux membres de Clear à chaque emplacement.



Le service est gratuit pour les membres du programme Récompenses Or Plus, qui est également gratuit. Les voyageurs peuvent s'inscrire à Clear dans une agence Hertz. Pour passer au service d'aéroport, qui promet de franchir plus rapidement les lignes de sécurité, les voyageurs doivent payer des frais mensuels de 15 dollars.