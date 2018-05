Hertz offre le Wi-Fi mobile gratuit à ses clients très fidèles

Pour bénéficier des services Hertz Connect, les clients des États-Unis et des pays participants d'Europe et d'Asie Pacifique doivent simplement réserver leur location sur le site Web de Hertz en tant que membre Hertz Gold Plus Rewards et dépenser un minimum de 250 dollars américains, euros ou livres sterling.



Par ailleurs, tous les membres du programme de fidélisation peuvent désormais annuler leur location jusqu'à deux jours avant la prise en charge sans frais (les conditions générales s'appliquent). D'autres avantages du programme sont inclus comme la possibilité d'accéder directement à la voiture sans passer par les comptoirs d’enregistrement dans plus de 50 succursales d'aéroport dans le monde entier, un chauffeur supplémentaire sans frais, des points de récompense accumulés à chaque voyage et des tarifs réduits toute l'année sur les réservations sur le site Web de Hertz.