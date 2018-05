Hertz parle français en Australie et Nouvelle Zélande

C’est une idée originale que met en place Hertz pour ses clients qui louent une voiture en Australie ou en Nouvelle Zélande. Un service de traduction qui permet aux agences locales de mettre les clients en contact avec des traducteurs professionnels dans leur langue natale.



Le service, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, propose des interprètes qui parlent plus de 240 langues et dialectes et sont rompus aux arcanes de la location automobile. En cas de problème pendant la location, le voyageur peut être aidé et assisté dans sa langue d’origine.