Hertz teste l'abonnement mensuel

Ce service d'abonnement mensuel est une alternative à la possession d'un véhicule traditionnel, qui, selon la société, est devenu moins populaire dans les zones urbaines. Il en coûtera entre 885 euros et 1240 euros par mois aux abonnés, selon le forfait qu'ils choisissent.



Les clients auront accès à différentes automobiles par le biais des deux niveaux d'abonnement et pourront échanger leurs véhicules deux fois par mois contre différents modèles. Dans le cadre de l'abonnement, l'entretien du véhicule, l'assistance routière, les dommages et la protection à responsabilité limitée seront tous couverts.