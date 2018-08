Hilton Garden Inn s’installe en France

Situé tout près de la gare de Bordeaux Saint-Jean,le Hilton Garden Inn est à 10 minutes du centre ville.L'établissement dispose de toutes les commodités recherchées par la clientèle d'affaires.Un espace de plus de 250m2 permet d’accueillir environ 150 personnes, un centre d’affaires ultramoderne ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrant le WIFI gratuit et des équipements d’impression, de photocopie et de fax.L'hôtel dispose de 166 chambres confortables, dont 35 chambres familiales, 29 chambres Deluxe, 17 suites et 5 chambres à des tarifs accessibles.Des chambres modernes équipées de la TVHD. Le room service est disponible le soir et des repas sont également servis sur place à la demande.Un centre de fitness et un petit magasin complètent ces équipements.Il faut compter à partir de 155 euros pour une chambre avec un grand lit, 185 euros pour la chambre grand luxe et 195 euros la suite junior.Le Hilton Garden Inn de Bordeaux est consultable sur la plate-forme internet du groupe Hilton Hotels.