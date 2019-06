Hilton Inn Garden Budapest City Center ouvre ses portes

Un établissement composé de 214 chambres, d'un restaurant, d'un bar, d'un espace de restauration à emporter ouvert 24h/24 et d'un service traiteur. En parallèle, Le Hilton Garden Inn Budapest City Center propose trois espaces de réunion, le plus grand pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes. Un centre de remise en forme et un toit terrasse sont également mis à disposition des clients.



«Alors que nous célébrons le centenaire de Hilton, nous sommes fiers d’ouvrir les portes du Hilton Garden Inn Budapest, le plus grand hôtel milieu de gamme du centre-ville», a déclaré Simon Vincent, président exécutif et président de la zone EMEA Hilton.