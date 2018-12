Hilton Prague Old Town s'offre un lifting

La modernisation du Hilton Prague Old Town a été pensée pour s’intégrer harmonieusement au style art déco de l'hôtel.L'établissement propose 303 chambres rénovées qui affichent désormais un design frais et élégant. Selon la catégorie choisie, les chambres disposent d'un lit king size ou de deux lits simples. Elles sont aussi équipées d'un grand bureau, d'une prise usb, d'une télé de 55 pouces et d'une grande armoire. Elles ont également un coin détente avec un fauteuil.Le groupe Hilton a profité de cette rénovation pour donner un coup de jeune à ses 12000m² d'espaces de conférence. La décoration des 14 salles de réunion - dont la salle de bal Dvorak d'une capacité de 340 participants - a été repensée. L'établissement a misé sur une palette de couleurs mélangeant des tons sombres, sables et dorés.V Celnici, 7Prague 1, 110 00Tel : +420 221 822 111