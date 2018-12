Hilton étend sa présence en Chine

Hilton Wen'an propose 227 chambres dont 17 suites deluxe disposant d'un balcon. Toutes les chambres sont équipées d'une télé 49 pouces, d'un bureau ou encore d'une connexion wifi. Elles offrent soit une vue sur le jardin, soit sur un lac.Les clients peuvent profiter d'une salle de sport 24/24 et d'une piscine pendant leur séjour. De plus, les voyageurs d'affaires ont aussi la possibilité de faire un billard ou une partie de ping-pong entre collègues pendant leur temps libre.L'établissement abrite 4 offres de restauration dont le Lu Yue Xuan. Ce restaurant chinois propose 12 salles de style oriental privées. Les professionnels peuvent les réserver pour y organiser des repas d'affaires en toute tranquillité.Par ailleurs, l'hôtel possède 8 salles de réunion et une salle de bal d'une capacité de 1200 participants (en disposition théâtre). Cela représente plus de 3700m² d'espaces dédiés au MICE.Luneng Ecological Zone Wen'an County,Langfang, 65800ChineTel : +86-316-5078888Fax : +86-316-5077077