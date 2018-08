Hilton ouvre un nouvel hôtel à Istanbul

Les chambres de l'hôtel Hilton Istanbul Maslak sont équipées de téléviseurs LCD de 49 pouces et d'un accès wifi gratuit. Les clients séjournant dans les chambres exécutives ont également accès au salon exécutif avec petit-déjeuner continental et rafraîchissements gratuits.L'hôtel dispose d'un total de 22 salles de réunion sur quatre étages, dont une salle de bal sans pilier de 850 m2. Un centre de fitness,un court de squash,une piscine et un hammam sont également à la disposition de la clientèle. Il y a, en outre, un bar et un restaurant.Le prix de la nuitée démarre à 139 euros pour une chambre King guest room, 154 euros pour une King deluxe et 279 euros pour une suite.L' hôtel Hilton Istanbul Maslak est consultable sur son site internet.