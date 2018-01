Hilton s'installe à Shenyang (Chine)

Hilton Shenyang s'est installé dans la principale rue de la ville. Les hôtes se trouveront à proximité d'un centre commercial et d'une station de métro ainsi qu'à 20 min de l'aéroport. L'établissement dispose de 329 chambres dont 16 suites offrant une décoration chinoise moderne. Elles sont toutes équipées du wifi, d'un large bureau et d'une télé de 42 pouces.Les voyageurs d'affaires pourront également profiter pendant leur séjour d'une salle de gym 24/24, d'une piscine et de plusieurs offres de restauration et bars.L'hôtel accueille aussi les événements grâce à 7 salles de réunion et une salle de bal équipées des dernières technologies.No. 374 Qingnian Street Heping District,Shenyang, Liaoning,110004, ChineTel : +86-24-2271 8888Fax : +86-24-2271 3588