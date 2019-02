Hilton s'installe à Taizhou (Chine)

Hilton Taizhou a pris place dans un immeuble de 21 étages du quartier d'affaires. Il permet de séjourner dans un rayon de 15 à 30km des principales zones industrielles de la ville ou encore à 15km de Taizhou Luqiao Airport.Les 336 chambres de l'établissement sont équipées du wifi gratuit, d'une télé HD et d'un espace de travail. Par ailleurs, les hôtes des chambres executive et les suites ont accès à un lounge exclusif où des petits déjeuners, rafraîchissements et snacks sont servis gratuitement.De plus, l'ensemble des clients ont la possibilité de profiter pendant leur séjour de deux restaurants, d'une salle de sport et d'une piscine.Les entreprises peuvent organiser des événements au sein du bâtiment. Il abrite, en effet, la plus grande salle de bal du quartier d'affaires (1080m²). Elle offre une capacité de 1000 personnes en disposition théâtre et de 700 personnes pour les réceptions. L'hôtel propose également 6 salles de réunion, une zone multi-fonction et un espace extérieur pour les manifestations en plein air.No. 88, Wenxue Road,Taizhou, 318000,ChineTel : +86-576-88068888Fax: +86-576-88068877