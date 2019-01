Hilton s'installe au Guangzhou Science City

Hilton Guangzhou Science City est situé à quelques minutes du centre technologique chinois et à proximité du stade olympique de la ville.L'hôtel propose 430 chambres dont 49 suites aux voyageurs d'affaires. Toutes les chambres disposent d'un balcon privé ainsi que d'une salle de bain ayant une baignoire et une douche séparées. Pratique pour les clients Corporate, elles sont équipées également d'un large espace de travail, d'une chaise de bureau ergonomique et du wifi gratuit.L'établissement abrite par ailleurs 5 offres de restauration et un centre de fitness ouvert 24/24. Les clients ont aussi à leur disposition 2 piscines : une intérieure de 15 mètres de long et une extérieure de 35 mètres de long.Les entreprises peuvent organiser des événements dans l'hôtel grâce à 2500m² dédiés aux réunions et autres manifestations. Le plus grand espace peut accueillir jusqu'à 1200 participants tandis que la salle de bal Jade peut recevoir jusqu'à 1000 convives.28 Ningcai Road,Science City,Guangzhou,510663, ChineTel : +86-20-88800999Fax : +86-20-32109818