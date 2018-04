Home2 Suites s'installe à Las Vegas

Le Home2 Suites by Hilton Las Vegas Strip South offre des accès pratiques au Strip mais également au McCarran International Airport et au Las Vegas Convention Center.L'établissement propose 120 suites. Elles disposent toutes d'une cuisine équipée, du wifi gratuit, d'une télé HD et d'un espace de travail. De plus, les meubles sont modulables afin de s'adapter facilement aux besoins des clients.Par ailleurs, les hôtes peuvent profiter d'une laverie, d'un centre fitness et d'une piscine d'eau salée. Pour les petites faims, ils peuvent compter sur une offre de "grab and go" tandis que le petit-déjeuner est servi gratuitement entre 6h00 et 10h007740 Las Vegas Blvd SouthLas Vegas Nevada89123 USATel: +1-702-710-7740Fax: +1-702-361-7250