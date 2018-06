HomePod : l'Apple du 18 juin débarque en France

Pour découvrir HomePod, il faut égrener quelques chiffres : 2,5 kg, 172 mm de haut pour 142 de large, 7 tweeters dotés chacun d'un amplificateur… L'enceinte se fait avant tout musical, le point fort d'Apple avec ses quelques 47 millions de titres disponibles sur iTune Music. Mais si la marque à la pomme veut s'imposer sur le son, elle aura à faire accepter son prix : 349 euros. Dix fois plus que le modèle d'entrée de gamme d'Amazon, l'Echo Dot, vendu actuellement moins de 30 € sur le site en ligne.



HomePod a déjà ses détracteurs qui lui reprochent une maniabilité limitée et un besoin de connexion avec l'iPhone pour utiliser Deezer ou Sportify qui pénalise l'enceinte. Mais le point noir, c'est la faiblesse de SIRI face à ses concurrents. Selon des tests informels effectués à Stanford par des étudiants, Siri reconnait directement, et sans reprise, 10 à 20% d'expressions de moins que ses compétiteurs.



Pour le voyageur d'affaires, Siri est un outil devenu habituel pour qui veut prendre le temps de le découvrir. Horaires d'avion, conseils sur place ou assistance géographique, les grands basiques du vocal sont présents. Mais l'assistance à la voix à ses limites : mauvaise reconnaissance pour Google, manque de discernement pour Amazon, on sent bien que si l'envie est présente, la technologie a ses limites ! Seule grande réussite : la gestion de la musique et des outils domotiques, de la lumière aux volets roulants en passant par la porte du garage ou les serrures intelligentes.



Pas de doute, l'avenir est à la voix et les grands noms du voyage se sont engagés à fond dans le vocal. Air France ou la RATP sont présents sur Alexa d'Amazon. Google a intégré son offre aérienne sur son enceinte connectée et Siri va chercher les infos du web pour les livrer à l'utilisateur. Pas de réservations en ligne automatique et pas encore de dématérialisation via le vocal de son déplacement professionnel.



Pourtant, toutes les TMC rêvent de cet assistant vocal qui irait au-delà du simple Chabot pour aider les voyageurs. FCM Travel Solutions portera sans doute SAM, son assistant intelligent, sur les outils vocaux. Mais la technologie est encore émergente et devra se perfectionner. C'est tout l'enjeu des développements engagés avec une prime à la réussite pour le premier qui atteindra l'objectif.