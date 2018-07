Hop! Air France : Lorient sera reliée aux hubs de Roissy et Lyon, cet hiver

Air France proposera deux vols quotidiens entre Lorient et Paris-Charles de Gaulle à compter du 28 octobre 2018. Les liaisons seront assurées par Aéro4M en Embraer 145 de 50 sièges.



L'avion s'envolera tous les jours de l'aéroport breton à 10h25 et 14h25 pour des atterrissages sur la piste parisienne à 11h40 et 15h40 respectivement. Les décollages au départ de Roissy sont programmés à 12h35 et 16h20 pour des arrivées à 13h50 et 17h35.



Le hub de Paris-Charles de Gaulle offrira de multiples possibilités de correspondance à l’international aux passagers. Au départ de Lorient, les clients bénéficieront de connexions vers :

- Europe : Londres, Birmingham, Manchester, Francfort, Munich, Hanovre, Madrid, Barcelone, Bilbao, Göteborg, Stockholm

- Atlantique Nord : New-York, Montréal, Toronto, Los Angeles, Atlanta, Seattle, Boston

- Asie : Tokyo, Pékin, Shanghai, Osaka, Taipei

- Afrique : Abidjan

- Océan Indien et Caraïbes : Maurice, La Havane



Lorient sera aussi reliée à Lyon

De son côté, Hop! proposera lors du programme d'hiver 2018/19 au départ de Lorient, 2 vols quotidiens vers Lyon-Saint Exupéry (1 vol le samedi et le dimanche). L'avion s'envolera de Bretagne à 6h30 tous les jours sauf le dimanche pour se poser en Rhône-Alpes à 7h55. Le retour prévoit un départ de la piste lyonnaise à 8h25 pour une arrivée à Lorient à 9h50.



La deuxième fréquence effectuera un décollage de la plate-forme lorientaise à 18h05 tous les jours sauf le samedi (arrivée à 19h30) et de Lyon Saint-Exupéry à 20h15 (arrivée à 21h40).



Lyon est le hub majeur de Hop! et permet à ses clients de bénéficier de nombreuses correspondances partout en France et en Europe : Biarritz, Bordeaux, Brest, Brive, Caen, La Rochelle, Lille, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Paris, Pau, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari, Bologne, Bruxelles, Milan Malpensa, Nuremberg, Prague, Rome, Venise.



Les deux nouvelles routes au départ de Lorient seront ouvertes à la vente ce jeudi 19 juillet 2018.