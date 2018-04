Hop! Air France : des vols supplémentaires sur Paris-Orly-La Rochelle

Hop! Air France assure désormais une liaison quotidienne en ATR 72-600 de 72 sièges entre Orly et La Rochelle. La compagnie compte améliorer son offre en juillet et août. Si le programme a été pensé principalement pour les vacanciers estivaux, il pourra au besoin rendre service aux voyageurs d'affaires rochelais ou franciliens.



Le transporteur proposera des vols supplémentaires et augmentera ses capacités durant le week-end :

- Paris-Orly/La Rochelle, 1 vol supplémentaire le vendredi soir du 3 au 24 août (20h00-21h25)

- La Rochelle/Paris-Orly, 1 vol supplémentaire le dimanche soir du 29 juillet au 19 août (20h05-21h30)



Du 29 juillet au 24 août, Hop ! a également optimisé les horaires de ses vols du lundi au vendredi, avec des départs plus tôt dans la matinée.

- Paris-Orly/La Rochelle, 08h15-09h40 (au lieu d’un départ à 15h20)

- La Rochelle/Paris-Orly, 10h20-11h45 (au lieu d’un départ à 10h55