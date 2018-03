Hop! Air France ajoute Caen et 12% de sièges au départ de Toulouse cet été

À l’été 2018, Hop! Air France offre 70 000 sièges par semaine vers Paris :

• 25 vols quotidiens vers Paris-Orly en Airbus, avec une hausse de l’offre en sièges les mardis, mercredis et jeudis

• 6 vols quotidiens vers Paris-Charles de Gaulle en Airbus



Cet été, 4 vols quotidiens vers Amsterdam sont toujours opérés par KLM au départ de Toulouse.



Hop! Air France offre par ailleurs au départ de Toulouse 724 000 sièges sur ses vols domestiques réguliers (lignes transversales), soit une offre en hausse de 12% :

• 3 vols quotidiens vers Lille en CRJ 1000 (+23% de sièges)

• 5 vols quotidiens vers Lyon en Airbus 319, 320 ou CRJ 700

• 3 vols quotidiens vers Marseille en ATR 72-600

• 3 vols quotidiens vers Nantes en CRJ 1000

• 3 vols quotidiens vers Rennes en CRJ 1000 (+58% de sièges)

• 2 vols quotidiens vers Strasbourg en CRJ 1000 (+ de sièges le lundi)

• NOUVEAU : 3 vols par semaine vers Caen Carpiquet (lundi, mercredi et vendredi) en CRJ 700



Il y aura également cet été plus de vols de Toulouse vers la Corse avec Calvi et Figari :

• 1 vol tous les samedis vers Calvi, du 9 avril au 7 octobre, en CRJ 700

• 1 vol tous les samedis vers Figari, du 28 mai au 30 septembre en Airbus 319

NOUVEAU : des vols supplémentaires pour Figari, les mardis et jeudis du 23 juillet au 2 septembre en Airbus 320



De nouvelles offres saisonnières :

• Athènes : 1 vol le samedi du 16 avril au 30 septembre en Airbus 320 (et des vols supplémentaires le lundi, mercredi et vendredi du 23 juillet au 2 septembre



• Ibiza : 1 vol le samedi du 23 juin au 2 septembre en ATR 72-600 (et des vols supplémentaires le mardi et jeudi du 24 juillet au 30 août en Airbus 320



L'offre est dense, ce qui fait dire à Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits au sein de l’activité Hop! Air France, que " En moyenne, nos avions décollent toutes les 20 minutes vers différents aéroports en France, dont Paris, la première liaison de notre réseau court courrier parmi 140 lignes desservies ".



En 2017, le trafic de et vers Toulouse est resté stable avec une légère diminution de 1% pour une offre en baisse de 3%. De et vers Toulouse, 50% des clients sont en correspondance à Paris-Charles de Gaulle et 57% à Amsterdam.