Hop! Air France met la Bretagne en promo

Hop ! Air France lance une offre sur les vols en provenance ou à destination de la Bretagne valable jusqu'au 1er février 2018 inclus. Les billets sont à seulement 34€ TTC l’aller simple.



Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, les clients doivent effectuer des voyages compris entre le 19 février et le 25 mars 2018.



Cette offre est valable sur de nombreuses lignes du réseau HOP! Air France en provenance et en direction de la Bretagne telles que :



- De et vers Brest : Lyon, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly

- De et vers Lorient : Paris-Orly

- De et vers Nantes : Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Strasbourg, Toulouse

- De et vers Quimper : Paris-Orly

- De et vers Rennes : Lyon, Paris-Charles de Gaulle, Toulouse